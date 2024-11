Biblioteca di Ladispoli, riparte il progetto “I piccolissimi Nati per Leggere”

La Biblioteca riprende il ciclo di incontri dedicati ai più piccoli: “I piccolissimi Nati per Leggere”, le letture dedicate ai bambini da 0 ad 1 anno e alle famiglie in attesa, a cura del Gruppo Volontari Nati Per Leggere di Ladispoli.

Vi ricordiamo che NPL è il programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, ed ha come finalità quella di spiegare l’importanza della lettura in famiglia: leggere insieme al proprio bambino sin dalla più tenera età, e addirittura prima che nasca, è un’abitudine che permetterà di stabilire con lui un rapporto e un legame importanti, migliorerà la sua vita emotiva e lo sviluppo intellettuale, arricchendo il suo mondo interiore, il suo linguaggio, le sue idee e le sue immagini mentali.

Si tratta di un gesto semplice che contribuirà a renderlo un giovane adulto abituato all’ascolto e probabilmente anche un futuro lettore!

Se siete una famiglia in attesa o avete da poco avuto un bebè venite a trovarci!

Vi aspettiamo in Biblioteca Lunedì 11 novembre alle ore 09:50 per condividere insieme un momento di lettura, parlare delle buone pratiche e confrontarci sulle singole esperienze di ognuno.

La partecipazione è libera e gratuita ma è necessaria la prenotazione ai contatti della Biblioteca.