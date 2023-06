Civitavecchia, la biblioteca Cialdi inclusa nell’organizzazione bibliotecare regionale

Galizia: “Una bella notizia, perché l’iscrizione negli elenchi regionali apre alla possibilità di partecipazione a bandi regionali dedicati agli istituti comprensivi negli elenchi, quindi alla possibilità di futuri ed eventuali fondi”

L’assessore alla Cultura e all’Istruzione Simona Galizia comunica che la biblioteca Alessandro Cialdi di Civitavecchia è stata inclusa nell’OBR (Organizzazione Bibliotecaria Regionale): «È una bella notizia, perché l’iscrizione negli elenchi regionali apre alla possibilità di partecipazione a bandi regionali dedicati agli istituti compresi negli elenchi, quindi alla possibilità di futuri ed eventuali fondi».

Per essere ammessi negli OBR è necessario soddisfare molti requisiti, proporzionati al numero di residenti (quindi per Civitavecchia sono molto più ardui da ottenere rispetto ad altri comuni limitrofi). Per questo l’assessore ha voluto ringraziare «il grande impegno dell’Ufficio Cultura, che ha raggiunto i molteplici requisiti richiesti (orari di apertura, numero di eventi, numero di prestiti, numero dei testi, cursus studiorum dello staff, abbattimento delle barriere architettoniche ecc.), senza dimenticare in particolare il grande lavoro della bibliotecaria Livia D’Avenia». Lungimirante, a questo proposito, anche la scelta dell’Amministrazione comunale dell’apertura a orario continuato.

E dall’Ufficio Cultura trapela il medesimo entusiasmo per il risultato conseguito e viene rimarcato il lavoro di squadra, come sempre necessario e fondamentale: «Vogliamo ringraziare i colleghi dei Lavori Pubblici, del Patrimonio e della Segreteria del Sindaco che nella redazione dei documenti del complicato bando, ognuno per propria competenza, con spirito di collaborazione, hanno contribuito al buon esito della produzione della documentazione necessaria nei tempi richiesti».