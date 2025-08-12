Best Musical EverIl 18 agosto a Santa Marinella le canzoni e i duetti tratti dai migliori musical di sempre

Lunedì 18 agosto presso l’area eventi del Comune di Santa Marinella, l’Ensemble Orchestrale di Europa Musica diretto da Francesco Traversi, esegue alcune delle melodie più celebri dei musical messi in scena a partire dal 1935 fino ai giorni nostri.

Ventitré musicisti e tre cantanti, Lucia Filaci, Jacopo Bertini e Claudia Colacchi, danno vita sul palcoscenico a storie e personaggi che hanno emozionato intere generazioni.

Canzoni e duetti conducono lo spettatore in un percorso che passa attraverso le note di Porgy and Bess di Gershwin, West Side Story di Bernstein, Hair di Galt MacDermot, The Phantom of the opera e Jesus Christ Superstar di Andrew Lloyd Webber e, ancora, Evita, Les Miserables, Notre Dame de Paris, Cats, Grease.

Gli arrangiamenti originali d Francesco Traversi (Global Music Awards nel 2016) si snodano liberamente attraverso le trame complesse di storie senza tempo, appassionando il pubblico con racconti d’amore, tragedie, vicende ironiche, accompagnate da potenti melodie e ritmi incalzanti.

18 agosto – ore 21,00 – Area Eventi Comune di Santa Marinella – via Cicerone, 25

Ingresso Libero