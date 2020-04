Condividi Pin 1 Condivisioni

La Lega Giovani di Civitavecchia si associa al no sulla proposta di Zingaretti e Pd di trasformare il penitenziario in un carcere covid

“Bene Tedesco e Battilocchio su no a carcere Covid” –

“Assurdo! Invece di pensare su come proteggere gli agenti della Polizia Penitenziaria, con più mascherine, disinfettanti ecc… Il caro Presidente Zingaretti (PD) ha questa pazza idea di far diventare il carcere di Civitavecchia un focolaio.

Gli agenti della Penitenziaria a fine turno hanno una casa e una famiglia, se vengono infettati da detenuti infetti possono portare il virus nelle nostre case.

Il mio è un secco NO! Zingaretti e il PD che governano la regione invece di ideare delle idee balzane pensassero su come invece aiutare chi sta in prima linea a lottare contro il virus come la Polizia di stato, Polizia Penitenziaria, Carabinieri, volontari, operatori sanitari, ospedali ecc…

Sono felice che abbiamo un sindaco come Ernesto Tedesco che la pensa come me, e il caro amico e onorevole Alessandro Battilocchio che credo proprio porti la questione alla Camera. Dobbiamo risorgere, non distruggere.

Viva il buonsenso!”. Questo quanto scrive Dario Rufino – Coordinatore Lega Giovani Civitavecchia