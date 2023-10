Basket, Serie B: che esordio! –

Basket, Serie B: che esordio!

Serie B: Che esordio, che prima. Un sabato sera quello del 30 Settembre 2023 che sarà indimenticabile per tantissimi appassionati di basket. Dalla palla a due all’ultimo secondo della gara contro la Stella Azzurra Viterbo funziona praticamente tutto in casa della prima squadra del polo cestistico Supernova, leader nel litorale nord romano (e non solo) che aggrega squadre di categorie diverse di Fiumicino (Polisportiva Supernova), Maccarese (MB Sporting Club) e Ladispoli (Pallacanestro Supernova Dinamo).

La gara: pronti via e Allodi con la sua tripla non solo segna i primi punti del club in B ma da il via al primo break di giornata, tempo pochi possessi e i rossoneri sono infatti già sul 12-0. Un gap che lieviterà senza grossi problemi dopo i cinque di fila realizzati da Staffieri a metà del primo quarto, ma ancor di più dal secondo periodo in poi. Una volta concessa una piccola risposta agli ospiti, che vuol dire “solo” +7, la Supernova alza ancora di più il livello di qualità del proprio gioco. Da una parte la difesa non concede spazi a Viterbo (prezioso l’apporto del giovane Agbara), dall’altra l’attacco è letale in ogni circostanza (Tebaldi e Grilli scatenati). Ma anche dopo il +23 (55-32) la Supernova non si ferma. Anzi. Diedihou e Martinez colpiscono nel terzo quarto, nell’ultima frazione invece i punti di Martino fanno scorrere i titoli di coda sullo spettacolo rossonero.

Le dichiarazioni di coach Pasquinelli: “Le emozioni erano tante e gestirle non era semplice, ma la squadra è stata brava. Speravo in una partita del genere perché i ragazzi si sono allenati esattamente in questo modo. Ciò, però, non toglie che si può e si deve migliorare ancora, vedi nelle pause che ogni tanto abbiamo nel corso della gara”.

SUPERNOVA FIUMICINO-S. AZZURRA VITERBO 100-69 (29-22, 55-32, 84-55)

Supernova: Fanti 18, Marchetti 4, Martino 12, Martinez 15, Grilli 11, Diedhiou 8, Staffieri 9, Tebaldi 10, Allodi 9, Agbara 4. Coach Pasquinelli

Viterbo: Price 2, Giannini 19, Cittadini 4, Bertollini ne, Di Croce ne, Vigori 20, Bertini 8, Meroi 6, Taurchini 8, Casanova 1, Madet ne, Bantsevich 1. Coach: Fanciullo