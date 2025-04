65-58 contro la Monety Albano Basket

Nella serata di ieri, domenica 27 aprile, la RIM Cerveteri BKL ha conquistato la permanenza nel Campionato di Divisione Regionale 1 di basket. I ragazzi di coach Pica hanno superato la Monety Albano Basket con il punteggio di 65-58, aggiudicandosi la terza vittoria del loro girone play out e portandosi a quota 6 punti in classifica. Avanti dall’inizio alla fine, i verdeblù hanno tenuto alta la concentrazione nonostante i tentativi di rientro da parte della compagine avversaria e hanno espresso al meglio loro potenziale proprio nel momento decisivo. Dopo le 18 sconfitte consecutive della regular season, erano in pochi a credere nell’impresa. Invece, sin dalla prima gara della seconda fase del campionato, Madonna e compagni hanno cambiato passo, scacciando tutti i fantasmi di inizio stagione con la conquista di ben 3 incontri su 6 disputati.

Basket, Cerveteri BKL conquista la salvezza in Serie D

“Una vittoria che vale la salvezza” ha dichiarato un coach Pica emozionato alla fine del match. “Ai ragazzi avevo detto che ogni partita sarebbe stata una montagna da scalare. Purtroppo siamo sempre caduti nel girone di qualificazione, ma, nelle ultime sei, siamo riusciti a scalarne ben tre e, oggi, abbiamo conquistato la salvezza matematica. Sono molto orgoglioso dei miei ragazzi perché abbiamo fatto un campionato con tutti ragazzi under coadiuvati da gennaio da 2 senior e ringrazio tutti per quello che hanno dato la squadra”.

“Soprattutto nel girone di ritorno abbiamo fatto un bel lavoro – ha dichiarato il capitano, Leonardo Madonna – non ci siamo arresi nonostante le sconfitte. 18 sono tante e rialzare la testa è veramente difficile, ma siamo uniti come squadra. Questo ci ha permesso di raggiungere l’obiettivo”.