Si può presentare domanda di ammissione al bando entro le ore 17:00 del 12 dicembre 2022

Bando di concorso a Cerveteri, la Polizia Locale cerca due figure di categoria C –

È pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cerveteri il bando di concorso pubblico per 2 nuove unità di Polizia Locale in categoria C a tempo pieno e indeterminato. Un bando estremamente importante, che punta a rinforzare il Comando di Polizia Locale e di cui la macchina amministrativa aveva assoluta necessità.

“In questi mesi di insediamento ho lavorato con costanza e meticolosità su tutte le tematiche inerenti il personale dipendente del nostro Comune – ha dichiarato Alessandro Gnazi, Assessore al Bilancio e al Personale – grazie alla fiducia accordatami dal Sindaco Elena Gubetti e dagli altri colleghi della Giunta, e grazie all’impagabile lavoro del servizio Risorse Umane, con il quale si è subito instaurato un rapporto di estrema collaborazione e disponibilità, stiamo lavorando per venire incontro alle necessità di tutti i vari servizi e uffici. Abbiamo già effettuato delle assunzioni in questo periodo in alcuni settori nevralgici del nostro Comune, come l’Ufficio Opere Pubbliche e presso i Servizi Anagrafici, ma siamo chiaramente consapevoli che non è ancora sufficiente per rispondere completamente alle esigenze di una città che raggiunge i 40mila abitanti e li raddoppia d’Estate”.

“Con il nuovo anno – prosegue Gnazi – insieme alle nuove figure apicali dell’Ente appena nominate, ovvero la Segretaria Generale Dottoressa Daniela Ventriglia, il Dirigente Dottor Emiliano Magnosi e l’Architetto Fabrizio Bettoni, continueremo a lavorare sul tema del personale, più che mai fondamentale per portare a compimento i tanti progetti in essere e che devono quanto prima diventare operativi. Con l’occasione, mi preme ringraziare tutti i dipendenti del Comune di Cerveteri, dai quali sin da subito ho ricevuto fiducia, stima e collaborazione. A tutti loro, buon lavoro!”

Posso partecipare al bando tutti i cittadini di età non inferiore ai 18anni e non superiore all’età pensionabile, con cittadinanza italiana, che godano di diritti civili e politici, in regola nei confronti degli obblighi di leva, di non trovarsi in condizioni di inconferibilità o incompatibilità di incarichi verso la Pubblica Amministrazione e di non aver riportato condanne penali né sanzioni a conclusione di procedure di responsabilità disciplinare ne avere provvedimenti in corso della stessa natura. Tra gli altri requisiti, il possesso della patente di guida, conoscenza della lingua inglese e dei principali programmi informatici e di essere in possesso del diploma di istruzione superiore di durata quinquennale. La scadenza del bando è fissata per le ore 17:00 di lunedì 12 dicembre 2022.

Per partecipare al bando e consultare la modulistica completa, visitare il sito www.comune.cerveteri.rm.it e andare nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di concorso. Per ogni ulteriore ragguaglio, è possibile contattare l’Ufficio Risorse Umane al numero 0689630210.