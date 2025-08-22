Bando Certificazione Competenze rinnovato per l’anno 2025, opportunità di Contributo per le Imprese –

“L’Amministrazione comunale informa che la Camera di Commercio di Roma ha attivato, anche per l’anno 2025, un’importante misura a favore delle imprese del territorio, finalizzata a sostenere la partecipazione a percorsi di formazione e orientamento per studenti delle scuole superiori e dei Centri di Formazione Professionale.”

A dichiararlo è l’assessore al Commercio del Comune di Ladispoli Daniela Marongiu, che un post pubblicato sul profilo Facebook dell’amministrazione comunale dichiara:

“Il bando riguarda il riconoscimento di un contributo economico a fondo perduto alle imprese che ospitano studenti in Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), con l’obiettivo di supportare l’apprendimento non formale e informale e favorire la certificazione delle competenze da parte della Camera di Commercio stessa.

I settori interessati dal bando, sono: Meccanica, Meccatronica e Automazione (Rete M2A), Turismo (Rete RENAIA), Tessile-Abbigliamento-Moda (Rete TAM), Agricoltura e Agroindustria (Rete RENISA).

I percorsi PCTO devono svolgersi negli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026, in collaborazione con gli istituti scolastici o i CFP, con la presenza attiva di un tutor aziendale e la co-progettazione dei contenuti formativi in accordo con la scuola.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata a novembre 2025.

Questa misura rappresenta un’opportunità concreta per le aziende di contribuire alla formazione delle nuove generazioni, rafforzare il proprio impegno nella responsabilità sociale d’impresa e beneficiare di un sostegno economico dedicato.

Per informazioni Assessorato al Commercio:

Daniela Marongiu”