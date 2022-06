Ballottaggio a Cerveteri, gli scenari possibili in consiglio comunale

Questa la composizione del consiglio comunale in caso di vittoria di Elena Gubetti o Gianni Moscherini

La città è in fibrillazione in vista del ballottaggio tra Elena Gubetti e Gianni Moscherini previsto per il prossimo 25 giugno. Vi diamo una anticipazione sulla futura composizione del consiglio comunale se dovesse vincere il centrosinistra oppure il centrodestra.

IN CASO DI VITTORIA DI ELENA GUBETTI

16 consiglieri di maggioranza verranno assegnati alla coalizione di Gubetti (anche lei tra i consiglieri eletti).

Elena Gubetti

6 seggi andranno a Governo Civico: con Battafarano, Luchetti, Pascucci (qualora dovesse invece scegliere di proseguire la sua avventura politica tra i banchi dell’opposizione a Ladispoli, lascerebbe il posto a Prosperi), Pilli, Salamone e Nucci.

6 seggi saranno occupati dai rappresentanti del Partito democratico: Travaglia, Ferri, Ferretti, Zito, Gnazi e Mensurati.

1 verrà assegnato a Noi per Cerveteri: Galli.

1 seggio è destinato a Cerveteri domani: Geronzi.

1 seggio sarò occupato da Anno Zero/Europa Verde: Mundula.

Nei banchi dell’opposizione siederanno Moscherini, Bucchi (Fratelli d’Italia), Ramazzotti (per Capacità e passione con Ramazzotti), Orsomando (Trasparenza e legalità), Vecchiotti (Forza Italia) per la coalizione di Gianni Moscehrini e Belardinelli, Paolacci e Pavin (per Belardinelli Sindaco), e Piergentili (Nuova Cerveteri) perla coalizione guidata da Anna Lisa Belardinelli.

IN CASO DI VITTORIA DI GIANNI MOSCHERINI

Gianni Moscherini

In questo caso a sedere tra i banchi di maggioranza saranno

Gianni Moscherini, 5 consiglieri per Fratelli d’Italia: Bucchi, Accardo, Allevi, Ardita e Nanni.

3 i seggi riservati a Capacità e passione: Ramazzotti, Surico e Ferretti

3 quelli assegnati a Trasparenza e legalità: Orsomando, Ceripa, Cavedale

2 andranno a Forza Italia: Vecchiotti e Di Maggio

1 sarò occupato da Cerveteri è viva con Brazzini: Falconi

1 sarà assegnato alla Lega Salvini Premier: Chiappini.

In caso di vittoria di Moscherini andrebbero all’opposizione Elena Gubetti, Battafarano, Luchetti e Pascucci per Governo Civico, Travaglia e Ferri per il Partito democratico.

Un posto anche per Anna Lisa Belardinelli, Paolacci (Belardinelli Sindaco) e Piergentili (Nuova Cerveteri).