Primo appuntamento alle 10 alla Vita Nova per un conto alla rovescia fino alle 11, orario di partenza dell’Hogwarts Express

BackToHogwarts, il primo settembre Tarquinia si tuffa nel mondo magico di Harry Potter –

Tarquinia è pronta a sentirsi per un giorno parte del mondo magico creato da JK Rowling: il primo settembre nella fantasia della saga di Harry Potter apre i battenti la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts e al grido di #BackToHogwarts anche nella città etrusca tanti aspiranti maghi e streghe si riuniscono sognano di poter raggiungere il Binario 9 e tre quarti!

Per questa prima edizione “sperimentale”, lextra.news e la libreria caffè La Vita Nova hanno ideato iniziative per vari momenti della giornata, cercando di coinvolgere fan di ogni età in attività semplici, ma suggestive e divertenti. Primo appuntamento alle ore 10, alla Vita Nova, per un conto alla rovescia sino alle 11, orario di partenza dell’Hogwarts Express, scandito da letture, dolci a tema e la possibilità di essere smistati nelle magiche case della Scuola.

Nel pomeriggio, appuntamento in libreria alle 17 e 30 per partire con una lettura itinerante, passeggiando per i vicoli del centro storico accompagnati dalle parole di JK Rowling e de La pietra filosofale (alcuni brani anche in lingua originale), per un pomeriggio ricco di sorprese.

Non solo, chi parteciperà agli eventi presentandosi vestito a tema Harry Potter potrà vincere dei buoni per acquistare libri a La Vita Nova: una giuria sceglierà e premierà, infatti, le due maschere migliori.

Per rendere questa giornata ancora più magica, poi, tante attività ristorative – e non solo – hanno acceso la loro creatività ideando piatti, bevande o proposte che riprendano il mondo fantastico della saga: Namo, Belle Hélène, Capolinea Caffé, Bacco Perbacco, Mirtilli e Merletti, Il locale, Dilas Grau, Latitudine 42 e Mao sono pronti a riservare sorprese prelibate.

Per ogni ulteriore informazione, i canali Insagram lextra_news e la.vita.nova saranno, in questi giorni, il punto di riferimento di ogni appassionato potteriano pronto a vivere una giornata tra divertimento, letteratura e magia.