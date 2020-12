Share Pin 1 Condivisioni

Un video sui social network con un Santa Klaus in vena umoristica

Babbo Natale porta gli auguri del professor Agresti –

Il dirigente della Melone di Ladispoli e Don Milani di Ladispoli, Riccardo Agresti, ha affidato ai social network i suoi auguri di buon Natale, tramite un video, un po’ speciale con un Babbo Natale a fare da patron.

“Come ho ricordato ai bambini ed ai ragazzi che ho incontrato a scuola in questi giorni, esorto tutti voi a ricordare che ogni uomo o donna, anziano o bambino, atleta o storpio, stupido o intelligente, bianco, nero, giallo, rosso o a pallini blu… laziale o romanista (visto che siamo vicino Roma) si tratta sempre di esseri umani fatti ad immagine e somiglianza di Dio e quindi tutti vanno rispettati e, se in difficoltà, aiutati. Questo non per avere speranza di essere rispettati o aiutati noi stessi a nostra volta, ma solo perché tutti noi siamo fatti ad immagine di Dio!”

Queste le parole al centro del videomessaggio di auguri, rivolto a tutti.