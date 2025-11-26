Avviso all’utenza della ASL Roma 4: trasferimento temporaneo, dal 27 novembre, del Punto Unico di Accesso (P.U.A.) del Distretto 2

Riceviamo dalla ASL Roma 4, e pubblichiamo il seguente comunicato:

Avviso all’utenza del distretto 2

Si comunica che, dal 27/11/2025, il P.U.A. (Punto Unico di Accesso) del Distretto 2 si trasferirà temporaneamente presso i Servizi Sociali del Comune di Ladispoli in Piazza Falcone SNC.

Il P.U.A.sarà contattabile tramite i seguenti recapiti: telefono 06/99231245, email [email protected]

Gli orari di ricevimento al pubblico del P.U.A. saranno i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore12,00. E il martedì e il giovedì dalle 14,30 alle 16,00.

Grazie per l’attenzione