Nuovo autosalone in Via Gregorio VII dedicato all’import e al mondo dell’auto a 360°. Giampaolo Metta: ecco perché affidarsi esclusivamente ai professionisti!

Concessionario e noleggio a Ladispoli e ora anche a Roma: Auto Sport Italia raddoppia!

Parola all’esperto. “Ci troviamo in un momento di confusione. C’è chi ha acquistato una vettura e non riesce a targarla, chi è fermo nelle procedure di immatricolazione perché probabilmente si è affidato a qualche operatore improvvisato ed è stato bloccato dall’Agenzia delle Entrate, e chi addirittura ancora attende l’arrivo dell’auto dall’estero”.

Giampaolo Metta, da oltre vent’anni nel mondo delle auto, esperto di import-export, titolare di Auto Sport Italia Group mette in guardia gli automobilisti: “il pericolo di frode è dietro l’angolo, e affidarsi sempre e solo ai professionisti garantisce la tranquillità che tutto sta procedendo come deve. La pandemia, poi, ha causato un generale rallentamento delle pratiche di immatricolazione ed è importante poter contare su un’assistenza continua come quella che noi garantiamo a chiunque si rivolge a noi”.

Da un po’ Auto Sport Italia Group ha raddoppiato, con l’apertura del salone di Roma, nella centralissima zona di Via Gregorio VII, 410 all’altezza di Piazza di Villa Carpegna. Un nuovo punto di riferimento anche per il settore di punta delle auto ecologiche, sia a metano e GPL che le nuove ibride elettriche.

I servizi di Auto Sport Italia Group: tutto per l’automobilista a 360°

Nel nuovissimo punto vendita di Roma si trovano tutti i servizi e la medesima qualità offerti nello storico salone di Ladispoli: una boutique multimarca di auto di importazione selezionate tra le migliori, usato aziendale garantito, noleggio a breve e lungo termine, noleggio operativo strumentale (come il leasing di arredamenti e il noleggio di strumenti da lavoro).

Ma non solo. Auto Sport Italia Group mette a disposizione dell’automobilista un reparto finanziario dedicato a prestiti personali e cessione del quinto, oltre a tutti i servizi garantiti da una rete di partner di prim’ordine per stipulare assicurazioni, effettuare tagliandi e revisioni, intervenire su carrozzeria e meccanica. In pratica tutti i servizi che riguardano l’auto a 360°.

Concessionario e noleggio a Ladispoli e Roma anche per veicoli ecologici

“Il futuro è l’elettrico ma in Italia siamo ancora molto in ritardo” – sostiene Giampaolo Metta – “se la nostra vuole essere una nazione green, c’è bisogno anche di servizi, come le colonnine di ricarica elettrica. Nel nostro territorio e un po’ ovunque stanno arrivando e anche noi, come concessionario di auto, siamo pronti per lo stop alla benzina”.

“In questo momento – consiglia Giampaolo Metta – senza dubbio conviene il noleggio a lungo termine, comprensivo di polizza per furto e incendio, cambio gomme, assicurazione casco, tagliandi. Zero pensieri e con una rata modulabile dai 24 ai 60 mesi. Alla scadenza del noleggio, ridai indietro l’auto, o la riscatti e diventa di proprietà”.

“Un’altra possibilità di auto ecologica – spiega sempre l’esperto – è la trasformazione della proprio motore a benzina e diesel in un’auto a gas metano oppure a GPL. Un’operazione estremamente conveniente che si può tramite le officine convenzionate Auto Sport Italia“.

Auto Sport Italia Group concessionario e noleggio a Ladispoli e a Roma

Sede di Roma: Via Gregorio VII, 410 Roma

Sede Litorale Nord: Via Suor Maria Teresa Spinelli 6 Ladispoli

Auto Sport sui social: pagina su facebook – pagina su instagram

Info: 377 351 8061 – [email protected]

