Federcarrozzieri, per le auto nuove un aumento dei costi del +1,3% nel 2025 –

Auto sempre più care, aumentano i prezzi anche per le assicurazioni, cala l’usato –

I prezzi di listino delle automobili nuove sono cresciuti in media nel 2025 del +1,3% per le vetture alimentate a benzina, +0,6% per quelle diesel, +0,4% le ibride o elettriche, confermando il trend al rialzo degli ultimi anni.

Lo spiega Federcarrozzieri, l’associazione nazionale di categoria.

In controtendenza il mercato dell’usato che segna un calo dei prezzi del -2,2% (-2,7% le auto diesel, -1% quelle a benzina, -2,7% le ibride o elettriche).

Ad influire sull’andamento dei listini i tanti dubbi sul futuro del diesel e i relativi limiti alla circolazione delle auto, che hanno prodotto un crollo delle immatricolazioni per le vetture alimentate a gasolio.

Proseguono anche i rincari sul fronte di ricambi, manutenzione e riparazione: nel 2025 per accessori e pezzi di ricambio gli automobilisti hanno speso in media il 2% in più rispetto all’anno precedente, per interventi riparativi e di manutenzione quasi il 3% in più.

Ma la lista dei rincari del 2025 è ancora lunga: gli automobilisti italiani, infatti, hanno speso il +1,6% per l’affitto di garage e posti auto, +2,4% per i parcheggi, +1,3% per i pedaggi, e addirittura il 5% in più per il noleggio di mezzi di trasporto e le auto in sharing. Anche le assicurazioni sui mezzi di trasporto proseguono la corsa al rialzo, segnando un aumento medio +5,3% sul 2024.