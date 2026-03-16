Sedici vetture partite dal litorale e oltre quaranta all’arrivo in Piazza Agricoltura per il gemellaggio tra gli appassionati di auto storiche

Auto d’epoca in festa: successo per il raduno tra Ladispoli e Roma –

di Marco Di Marzio

Si è svolto domenica 15 marzo con grande partecipazione il raduno dedicato alle auto d’epoca organizzato dall’associazione Volanti Storici Ladispoli, presieduta da Pasquale Carbone e Fabio Ricca, in collaborazione con il Gruppo Auto Storiche Litorale Romano.

L’iniziativa, inserita nel tradizionale appuntamento che riunisce gli appassionati ogni terza domenica del mese, ha richiamato numerosi partecipanti e curiosi. La partenza è avvenuta alle ore 9.30 da Piazza Falcone a Ladispoli, dove si sono radunate le vetture storiche pronte a partire per la capitale. Alle 10.00 il gruppo ha lasciato la città dando vita a una suggestiva carovana di automobili che hanno attraversato il territorio fino a raggiungere Roma.

Dal litorale sono partite sedici vetture, mentre all’arrivo in Piazza Agricoltura il raduno ha raggiunto numeri ancora più significativi: oltre quaranta auto d’epoca hanno preso parte all’incontro, trasformando la piazza in una vera e propria esposizione a cielo aperto.

L’evento ha rappresentato anche un importante momento di gemellaggio tra i due gruppi di appassionati, uniti dalla stessa passione per i motori e dalla volontà di valorizzare il patrimonio automobilistico storico. Le vetture, perfettamente conservate e curate nei dettagli, hanno attirato l’attenzione di numerosi passanti e appassionati, offrendo uno spaccato affascinante della storia dell’automobile.

Soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori per la piena riuscita della manifestazione, che ha confermato l’entusiasmo e la partecipazione crescente intorno alle iniziative dedicate alle auto d’epoca nel territorio. Un successo che lascia già spazio all’attesa per i prossimi appuntamenti dedicati agli amanti delle vetture storiche.