Share Pin 0 Condivisioni

Auto contro un albero a Manziana. I VVF estraggono un uomo dalle lamiere

Brutto incidente stradale ieri sera a Manziana, in via Lazio.

I Vigili del fuoco di Bracciano hanno estricato dalle lamiere di un automobile il conducente della stessa, un giovane di nazionalità straniera residente a Oriolo Romano, ferito in modo grave.

Il veicolo, per cause in corso di accertamento, ha impattato violentemente contro un albero, un palo Telecom e poi ha finito la sua corsa ribaltandosi su una recinzione. I Vvf una volta affidato l’autista alle cure del personale sanitario hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e l’auto incidentata. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri di Anguillara.