Aureliano Tennis Team tra promozione e tricolore: un weekend da incorniciare

Weekend di grandi soddisfazioni per l’Aureliano Tennis Team, impegnato su due fronti con risultati che confermano il valore del lavoro svolto quotidianamente dai maestri Carlo e Andrea Oroni.

A Civitavecchia, nell’ambito della manifestazione Civita Games – Lo Sport in Piazza organizzata dal Comune, il tennis è stato protagonista grazie all’iniziativa dell’ATT che, con il supporto del tecnico federale Massimiliano Brocchi e del maestro Andrea Oroni, ha coinvolto bambini e bambine in attività dimostrative e giochi con la racchetta. Un’occasione importante per promuovere lo sport che sta facendo sognare l’Italia e avvicinare i più piccoli a una disciplina affascinante e formativa.

Contemporaneamente, a Sulmona, la squadra Under 12 maschile dell’Aureliano ha centrato un traguardo storico: l’accesso alle final eight scudetto, che si disputeranno a Imperia dal 19 al 21 settembre. I giovani atleti Genaro Occhipinti, Luca Giacopello, Oscar Ferro, Mattia Melis e Federico Buccilli si sono guadagnati il piazzamento tra le prime otto squadre italiane, scrivendo una pagina importante per il circolo.

«Formiamo tennisti ma soprattutto cittadini – sottolineano Carlo e Andrea Oroni – e vedere riconosciuti rispetto ed educazione vale più dei risultati». Intanto, al circolo sono ripresi corsi propedeutici e agonistici, con novità pronte a coinvolgere nuovi appassionati.