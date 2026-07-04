Aureliano Tennis Team celebra un anno di successi: oltre 400 giovani in festa

Festa di fine corso allo Sporting club di Santa Marinella e Civitavecchia per l’Aureliano Tennis Team, che con l’occasione ha presentato le nuove attività della scuola tennis, illustrato i nuovi progetti e premiato e ringraziato atleti, maestri e sponsor. Con oltre 400 bambini e ragazzi, i maestri e le 19 squadre agonistiche presenti sul rettangolo di gioco, si è festeggiato un anno fantastico, premiando le squadre di serie C e D femminile e maschile e i titoli regionali under 18.

Aureliano Tennis Team celebra un anno di successi

<<Ancora una volta>> dicono Andrea e Carlo Oroni, <<le fatiche ed i sacrifici dei ragazzi, dei maestri e soprattutto delle loro famiglie hanno prodotto frutti importanti, proiettando i nostri ragazzi oltre i confini regionali, offrendo loro prospettive che ripagano tutti noi e ci fanno fare sempre meglio il nostro lavoro. I maestri dell’ Aureliano Tennis Team di Civitavecchia e Santa Marinella stanno tutti i giorni sui campi, non si risparmiano in consigli sportivi e suggerimenti per far crescere al meglio quelli che, lo ripeteremo sempre, prima devono essere donne e uomini pronti per la vita, poi sportivi agonisti e leali.>>

Al saluto della scuola sono intervenuti il sindaco Alessio Manuelli e la consigliera comunale Maria Elena Loffredo , che hanno ringraziato i ragazzi e le famiglie per l’impegno profuso ed assicurato vicinanza ad una realtà che dona tanta visibilità nel mondo tennistico alla città. Ancora, a sugellare l’ennesima prova di qualità e gli elevati standard della scuola Tennis, la notizia della qualificazione alla fase finale dei campionati Italiani, di Vittoria Molinari, Martina Logiudice, e Genaro Occhipinti, che si confermano tra i migliori under d’Italia nelle loro categorie.<<Un anno fantastico sulla scia del boom del tennis italiano , tantissimi ragazzi e uno staff maestri di altissimo livello>> concludono i dirigenti dell’ATT, << offriamo crescita sportiva ed umana, garantiamo passione e professionalità e, con un pizzico di presunzione , ci annoveriamo tra le migliori scuole tennistiche del Paese.>>