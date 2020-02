Condividi Pin 184 Condivisioni

Un lenzuolo da un terrazzo per gli auguri

Auguri al “bomber” Cerveteri Luca Rossetti

Un lenzuolo per fargli gli auguri, come fanno solitamente allo stadio. Il telo questa mattina è comparso nella zona San Pietro di Cerveteri, appeso a un terrazzino.

E’ per Luca Rossetti la dedica, una frase scritta con spray e tanto amore. Conosciuto come “Il bomber” oggi Luca compie 29 anni, e gli amici per omaggiarlo hanno avuto questo stupendo pensiero. Non poteva mancare la scritta forza Roma a testimonianza della sua fede calcistica.

Luca oggi festeggerà con gli amici e con chi , carinamente, gli ha fa fatto trovare questa sorpresa.