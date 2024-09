Presentata rosa e staff fra l’entusiasmo generale: “Puntiamo a salire in Promozione, ma vincere non è mai facile”

Atletico Monterano, il tecnico Fabrizio Morelli suona la carica in vista del campionato

Anche per questa stagione è Fabrizio Morelli, a traghettare l’Atletico Monterano, formazione che dalla Prima categoria vuole fare il salto in Promozione in breve tempo. Alla presentazione della squadra, accompagnata dallo staff tecnico e dirigenziale, si respirava entusiasmo e voglia di fare.

Atletico Monterano, il tecnico Fabrizio Morelli suona la carica in vista del campionato

Atletico Monterano, il tecnico Fabrizio Morelli suona la carica in vista del campionato

La compagine di Canale Monterano, infatti, ha il desiderio di fare un campionato da vertice e al tecnico di Cerveteri, noto per essere stato un difensore arcigno e competente, è stata affidata una squadra composta dall’esperienza dei grandi e la garanzia dei giovani, che vogliono fare tutto, tranne che deludere.

“Dopo la stagione della passata stagione, alternata da una prima parte opaca e un girone di ritorno molto positivo, quest’anno vogliamo avere una partenza importante – dice il tecnico Morelli. Adesso, in attesa del girone, non posso fare previsioni. E’ chiaro, non ci nascondiamo, la società punta in alto. Per ora, parlando della squadra, ci manca un’attaccante di peso, che stiamo cercando. Speriamo di averlo a breve, sarebbe meglio per definire l’assetto della squadra. Ad oggi mi reputo soddisfatto, è il clima che piace a me, del resto Canale Monterano mi ha adottato. Ho il compito di non deluderli”.

Anche il ds Massimo Brocco e il direttore generale Filippo Olivieri hanno espresso un commento positivo sulla squadra, augurando ai giocatori di disputare un campionato all’altezza delle ambizioni del club.