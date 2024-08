Atletica, Francesco De Santis di Cerveteri parte per i Mondiali in Perù: oggi il saluto e l’augurio del Sindaco Gubetti

Il Primo Cittadino ha ricevuto in Sala Giunta il giovane atleta laureatosi già campione italiano nei 400metri

“Francesco De Santis è un’eccellenza dello sport della nostra città. Lo ha dimostrato tante volte, trionfando in tantissime occasioni, non ultima in quella del 27 luglio a Rieti dove con un tempo straordinario si è laureato ancora una volta campione italiano di atletica nei 400metri. Una vittoria che gli ha consentito di strappare il biglietto per i Mondiali Under 20 che si svolgeranno a Lima, in Perù, dove dal 19 al 30 agosto rappresenterà Cerveteri e l’Italia intera. A Francesco, giovanissima promessa dello sport, alla sua allenatrice Loredana Ricci e a tutto il mondo dell’atletica di Cerveteri, giungano i miei complimenti e il mio ringraziamento per il lavoro che sempre svolgono nella promozione dei sani valori dello sport. Forza Francesco!”.

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che nella mattinata di oggi ha ricevuto in Sala Giunta, all’interno del Palazzo del Municipio, il giovane Francesco e gli atleti della Etrusca Atletica per fare lui un in bocca al lupo e un incoraggiamento alla vigilia della spedizione in Sud America per la rassegna iridata di categoria.

“In una estate in cui abbiamo gioito per le gesta degli atleti azzurri alle Olimpiadi di Parigi, siamo orgogliosi di essere rappresentati ai Mondiali Under 20 di atletica da un cittadino di Cerveteri – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – Francesco già da diversi anni, anche grazie alla guida saggia di Loredana Ricci e ad un ambiente pulito e sano come quello dell’atletica di Cerveteri, sta ottenendo grandissimi risultati e tantissime vittorie in numerose competizioni nazionali: la qualificazione ai Mondiali in Perù, ottenuta dopo un recupero straordinario da un grave infortunio e che lo ha visto moltiplicare le forze per ritornare in pista il prima possibile, è il giusto e meritato riconoscimento per l’impegno e per il sacrificio costante che mette nella propria disciplina. A Francesco, e alla famiglia che sempre lo segue e sostiene con infinito amore e passione, l’augurio di vivere un’esperienza sportiva straordinaria, certa che al di fuori di ogni risultato e piazzamento, sarà un eccellente rappresentante dei colori della bandiera italiana e del nome di Cerveteri”.