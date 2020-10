Atac, oltre 200mila richieste di rimborso abbonamento

Share Pin 1 Condivisioni

I termini sono scaduti il 15 Settembre: 15mila richieste sono già state approvate

Il 30 settembre è scaduto il termine per poter chiedere il rimborso degli abbonamenti non utilizzati a causa del lockdown.Sono state circa 200 mila le richieste inoltrate al sito rimborsimetrebuscovid.atac.roma.it, 15 mila delle quali già autorizzate. Di queste ultime, oltre la metà ha riguardato abbonamenti Metrebus Lazio a zone di studenti, che hanno avuto priorità per favorire l’acquisto del nuovo abbonamento prima della data di rientro a scuola.Tutte le altre richieste saranno autorizzate entro la fine dell’anno, con il prolungamento della scadenza dell’abbonamento oppure con il rilascio di un voucher per l’acquisto di un abbonamento mensile. Ricordiamo che per eventuali richieste di informazioni deve essere utilizzato esclusivamente il servizio “atac risponde”