Il consocio dell’associazione si è spento ieri sera alle 23 all’età di 98 anni da poco compiuti

Cerveteri: l’associazione nautica Campo di Mare piange la scomparsa di Vittorio Cavaceppi –

Lutto per l’associazione nautica Campo di Mare.

Il consocio, Vittorio Cavaceppi, si è spento ieri sera intorno alle 23 all’età di 98 anni.

Aveva manifestato problematiche sanitarie insite nell’età avanzata; ultimamente aveva avuto e peraltro quasi superato una polmonite bilaterale ma le condizioni generali ne hanno causato il decesso.

“Il presidente, che lo chiamava periodicamente per fargli sentire la vicinanza dell’ANCM, gli aveva telefonato anche ieri in mattinata, non riuscendoci a parlare perché stava riposando ma lasciando un messaggio per lui, che la signora che lo accudiva gli ha puntualmente recapitato”, spiegano dall’associazione.

“Lo vogliamo affettuosamente ricordare per la sua presenza in Associazione, per la sua simpatia e la sua sagacia nonché per la disponibilità a prestare la propria collaborazione quale referente sanitario dell’ANCM. E non possiamo non ricordare la sua valenza come medico, che in passato lo ha portato ad essere Presidente dell’Ordine dei medici di Roma e Provincia ed a essere l’artefice della primaria struttura sanitaria LabAurelia”.

“Ai figli Maurizio e Paola, a tutti i familiari, alla signora Maria che lo ha amorevolmente e professionalmente assistito negli ultimi anni e nostre sentite condoglianze”.

Le esequie si terranno a Roma giovedì 13 aprile, alle ore 15, presso la Parrocchia San Pio V, largo San Pio V, vicinanze piazza Irnerio