Asl Roma 4, spiagge serene: ottimo inizio

Grande successo per l’iniziativa “Spiagge serene” realizzata dall’Ordine delle professioni infermieristiche -OPI di Roma e della Regione Lazio con le ASL Roma 4, Roma 3 e Roma 6. Ieri mattina, un team di professionisti si è recato presso la popolosa spiaggia di Santa Severa, ai piedi del Castello, per svolgere attività di prevenzione spiegando le norme da seguire in spiaggia.

L’obiettivo del progetto, che si svolgerà per sedici giornate, è di raggiungere il maggior numero possibile di persone con indicazioni sui comportamenti corretti in caso di piccoli incidenti in spiaggia, fornire informazioni su stili di vita salutari e offrire semplici consigli per la gestione immediata di situazioni pericolose per la salute. “Tali consigli, replicabili in qualsiasi contesto di vita, vengono forniti direttamente sul luogo anziché aspettare che i cittadini si rivolgano a un ambiente sanitario, così da concretizzare il concetto di “proattività”. A dichiararlo è stato il dottor Turci, direttore del Dapss e coordinatore del progetto per la ASL Roma 4.

Inoltre, il direttore generale della ASL Roma4, Cristina Matranga, ha espresso la sua soddisfazione per la partecipazione attiva della ASL Roma 4 con la sua utenza, ringraziando le associazioni di volontariato che collaborano con loro, come il Comitato della Croce Rossa di Santa Severa guidato da Fabio Napolitano e il Centro Unità Cinofila Salvataggio in acqua, che ha fornito una dimostrazione pratica della gestione delle emergenze in acqua con cani addestrati per il salvataggio. “Questa sinergia tra il territorio, i suoi enti e le istituzioni e associazioni locali è motivo di grande apprezzamento per la ASL Roma 4” ha concluso il direttore generale.

Il direttore generale ha anche espresso la sua gratitudine all’avv. Toti di Lazio Crea per la concessione dell’area e al comune di Santa Marinella per l’accoglienza ricevuta dall’assessore Gino Vinaccia, e dal consigliere comunale con delega alla Sanità, Alessio Manuelli. Infine, ma non per importanza, un plauso ed un ringraziamento all’ordine delle professioni infermieristiche ed al suo presidente, Maurizio Zega, per avere pensato e voluto questa importante iniziativa, svolgendo una preziosa opera di coordinamento tra le 3 aziende” Domani. 1 luglio, ripeteremo l’iniziativa visto il successo ricevuto.