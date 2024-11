Asl Roma 4: ripristinato il servizio della Medicina Legale –

La ASL Roma 4 in questi giorni ha formalizzato l’assunzione di un nuovo Dirigente medico, il dottor Michele Treglia, che assumerà l’incarico di Direttore della UOSD “Medicina Legale” dal 1° dicembre 2024. Grazie a questo nuovo ingresso sarà possibile, tra le altre cose, ripristinare anche le attività della Commissione Speciale per il rilascio e rinnovo delle patenti speciali.

Il percorso per attivare questo importante servizio era stato avviato già nello scorso anno dall’ex Direttore Generale, Cristina Matranga, e grazie alla stipula di un protocollo d’intesa con il Rettore dell’Università di Tor Vergata sottoscritto nello scorso mese di gennaio, è stato possibile individuare il nuovo Responsabile della Medicina Legale.

Il servizio pertanto a breve riprenderà le attività con sede presso la struttura di via Cadorna a Civitavecchia con sedute, in una prima fase, dedicate esclusivamente agli utenti con gravi disabilità.

“Questa azione – ha dichiarato il Direttore Generale ff, dottor Roberto Di Cicco – segna l’inizio di una nuova fase volta al ripristino di servizi di prossimità offerti alla comunità del territorio, con particolare attenzione alle necessità degli utenti più fragili.

Il nuovo dirigente sarà un valore aggiunto per la nostra azienda e per la Comunità, garantendo un servizio essenziale per quanti hanno necessità di rinnovare o richiedere patenti speciali. La collaborazione con l’Università di Tor Vergata rappresenta un esempio di come le Istituzioni possano lavorare in rete per il bene della comunità e ringrazio per la sensibilità dimostrata. Questo sforzo congiunto assicurerà che il servizio riprenda già dalle prossime settimane”.

È in corso la riorganizzazione del servizio e maggiori dettagli, sull’attività e la fruizione dello stesso da parte dell’utenza, saranno illustrate in un prossimo evento pubblico informativo.