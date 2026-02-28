Asl Roma 4: Marietta Tidei fa risponde a Emanuela Mari

Marietta Tidei: “Sulla sanità a Civitavecchia e territori d’area necessarie alcune precisazioni”

“In merito alla sanità del territorio e a quanto recentemente affermato da esponenti del centrodestra, ritengo doveroso fare alcune precisazioni”, dichiara la consigliera regionale Marietta Tidei.

“L’ASL Roma 4 è stata descritta dalla collega Emanuela Mari come la “cenerentola” della Regione in termini di finanziamenti, prima dell’avvento del centrodestra. Una definizione che viene ripetuta con insistenza, ma che dimostra una conoscenza parziale di ciò che è stato fatto negli anni precedenti.

Raccontare questo territorio come se fosse stato colpito dalle cavallette e come se solo oggi stesse rifiorendo grazie all’azione della Giunta Rocca è una narrazione fantasiosa e non corretta.

Le direzioni aziendali – prosegue Tidei – lavorano in continuità e sono convinta che la direttrice Rosaria Marino stia operando bene. Ma questo non significa che chi ha gestito la sanità negli anni passati abbia combinato disastri. Anzi, anche su questo territorio negli ultimi anni, sia sotto la gestione Quintavalle sia sotto la gestione Matranga, la sanità è migliorata sia sul versante territoriale sia su quello ospedaliero.

Lo dimostrano gli investimenti e i servizi attivati: l’apertura della Medicina d’urgenza, l’avvio dell’Ambufest, l’acquisto di una nuova TAC, il piano assunzioni, la presentazione del progetto di radioterapia e i 19 milioni di euro del PNRR destinati a Case della Comunità, Centrali Operative Territoriali e Ospedali di Comunità.

Si aggiungono l’inaugurazione di consultori, l’attivazione delle COT, il rilancio del punto nascita con l’avvio dei lavori per Ostetricia e Ginecologia, i lavori per la dialisi e per il Pronto Soccorso/DEA, oltre all’apertura di uno sportello antiviolenza con progetti nelle scuole e accordi con la Procura.

Importanti sono stati anche il programma di vaccinazione sulle navi, con oltre 20.000 marittimi vaccinati, l’apertura di un centro vaccinale nel porto e l’accordo con il Policlinico Tor Vergata per la medicina legale.

In questi anni sono stati realizzati investimenti significativi sugli ospedali del territorio, dal San Paolo di Civitavecchia al Padre Pio di Bracciano, struttura che oggi è profondamente diversa rispetto al passato e che vale la pena ricordare fu addirittura inserita tra quelle da chiudere durante la presidenza Polverini.

Da consigliera regionale, insieme ad altri colleghi, mi sono occupata di moltissime questioni legate alla sanità del territorio e voglio ringraziare l’ex assessore alla sanità Alessio D’Amato, che ha sempre dimostrato grande attenzione verso questa area.

Capisco che chi governa oggi abbia l’esigenza di dimostrare risultati, ma questo non può avvenire cancellando o screditando il lavoro fatto in precedenza.

Vale anche per la radioterapia, progetto avviato grazie a una forte sinergia istituzionale: il primo emendamento fu presentato dal consigliere De Paolis e successivamente l’allora assessore D’Amato stanziò 8,4 milioni di euro. Se oggi la Giunta ha deciso di mettere quelle risorse su un altro binario per permettere la velocizzazione dell’iter ne siamo felici ma senza negare il lavoro che parte da lontano.

Infine, va ricordato che la passata legislatura è stata quella che ha dovuto affrontare e gestire l’emergenza Covid, con uno sforzo straordinario da parte di medici, infermieri e di tutto il personale sanitario, che merita rispetto e riconoscimento”, conclude Marietta Tidei.