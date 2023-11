ASL Roma 4: il SERD incontra le scuole per parlare dei rischi della guide sotto effetto di alcol e sostanze

ASL Roma 4: il SERD incontra le scuole per parlare dei rischi della guida sotto effetto di alcol e sostanze – Sono stati oltre 300 gli studenti degli ultimi anni degli Istituti Superiori del Distretto 1 della Asl Roma 4 a partecipare al convegno promosso dal Servizio Dipendenze dell’azienda sanitaria pubblica locale per sensibilizzare i giovani sui rischi legati alla guida di auto e motocicli sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti, svoltosi nella giornata di martedì 21 novembre all’aula Pucci di Civitavecchia. L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Civitavecchia, nella persona dell’Assessore Debora Zacchei, la Polizia di Stato e il Centro di riferimento alcologico della Regione Lazio. In apertura dei lavori, è stato osservato un minuto di silenzio per Giulia Cecchin, la ventiduenne uccisa dal fidanzato nel friulano.

“Lo scopo della giornata – ha spiegato il Direttore del SerD della Asl Roma 4, il dottor Giuseppe Barletta – è quello di sensibilizzare e informare i giovani sui rischi che si possono correre guidando in stato d’ebbrezza o sotto effetto di sostanze. I dati nazionali, non solo circa il fenomeno dell’uso di alcol e sostanze nelle giovani generazioni ma anche quelli relativi agli incidenti stradali spesso mortali, sono allarmanti e per questo serve fare informazioni e diffondere una cultura della responsabilità sociale e sanitaria. Sotto effetto di sostanze o alcol non si è esposti solo a rischi personali ma si mettono in pericolo anche le vite di chi ci sta intorno”.

Nel territorio della Asl Roma 4 il fenomeno della dipendenza da alcol, sostanze e gioco d’azzardo, rispecchia il dato nazionale e per quanto riguarda le giovani generazioni sono in aumento i primi accessi per uso di cocaina, alcol ma anche gioco d’azzardo.

“Siamo tornati ai valori prepandemici – ha aggiunto il dottor Barletta – ed è preoccupante il fenomeno dell’abbassamento dell’età media del consumo di alcol e droghe”.

Nel corso della mattinata i ragazzi hanno potuto testare cosa significa guidare sotto l’effetto di alcol e droga grazie a dei particolari occhiali 3D. Un vero e proprio simulatore virtuale che è stato messo a disposizione dalla Polizia di Stato.

“Si è trattata di un’iniziativa straordinaria e che ha visto partecipare moltissimi dei nostri giovani – ha dichiarato il Direttore Generale della Asl Roma 4, Cristina Matranga – questo denota anche il radicamento nel territorio del SerD. La partecipazione poi degli enti locali e delle forze dell’ordine è il segnale di come su questo territorio sulle tematiche importanti si riesca a fare rete per creare, insieme, passo dopo passo un senso di comunità che va a beneficio di tutti. I servizi SerD sono in fase di potenziamento. A breve apriremo un nuovo punto nel Distretto 2, attualmente sprovvisto, e porteremo all’interno della UOC SerD anche i Centri anti fumo convinti che anche il tabagismo sia a pieno titolo una dipendenza”.

“La tematica che abbiamo affrontato nel corso del convegno – ha poi aggiungo la dottoressa Matranga – è una tematica di forte impatto che abbraccia diversi fenomeni, tra cui anche quello della violenza. Spesso chi commette violenza è sotto effetto di alcol e sostanze. Questo evento ci ha dato la possibilità di confrontarci direttamente con i giovani dai quali siamo certi può arrivare anche un cambiamento culturale”.