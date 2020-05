Condividi Pin 3 Condivisioni

La nota dell’ente. “Grazie a tutti i cittadini che hanno donato in questi mesi di emergenza”

Asl Roma 4, donata una nuova ambulanza – Così in una nota Asl Roma 4: “La giornata di ieri, durante la quale è stata donata un’ambulanza nuova, è stata un’occasione per renderci conto ancora una volta di quanto la Asl Roma 4 si è sentita unita e aiutata da molte realtà attive sul territorio. Associazioni, privati, ma anche singoli cittadini che in questi mesi hanno dimostrato la loro solidarietà all’azienda, anche nei momenti più difficili e neri. Da qualche giorno stiamo respirando, ma non dobbiamo abbassare la guardia e ognuno deve mantenere un comportamento responsabile per proteggere noi stessi e gli altri, soprattutto i più fragili.

Ieri mattina alla Croce Rossa di Civitavecchia è stata consegnata la nuova ambulanza, donata grazie alla raccolta fondi organizzata dall’Avv. Fabrizio Lungarini.

Ringraziamo di cuore i promotori dell’iniziativa e tutti i donatori. In particolare grazie all’avvocato Fabrizio Lungarini che si è fatto portavoce di questa grandissima iniziativa.

Grazie anche al Presidente Nazionale della Croce Rossa Francesco Rocca che è venuto ieri per accogliere la nuova ambulanza che sarà messa a disposizione della cittadinanza.”