Asl Roma 4, domani la nomina del Direttore Generale

E’ convocata alle 15.00 la VII Commissione – Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare

Rush finale per la nomina del prossimo Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale.

Per le 15, infatti, è convocata VII Commissione – Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare.

All’ordine del giorno:

Schema di decreto del Presidente della Regione Lazio N. 19 concernente: “Nomina del direttore generale dell’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)”.

Schema di decreto del presidente della Regione Lazio N. 16 concernente: “Nomina del direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Viterbo (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.);

Schema di decreto del presidente della Regione Lazio N. 17 concernente: “Nomina del direttore generale dell’Azienda sanitaria locale Roma 4 (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.);

Schema di decreto del Presidente della Regione Lazio N. 18 concernente: “Nomina del direttore generale dell’Irccs Istituti fisioterapici ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)”.

In pole position per il posto da D. G. in via Terme di Traiano ci sarebbe la dott.ssa Rosaria Marino già direttrice di Arpa Lazio e Arsial. Attualmente è in forze presso la ASL Rm1come Direttrice del Dipartimento di Prevenzione. Ancora in lizza anche l’attuale Direttore Amministrativo f.f., dott. Roberto di Cicco che nei mesi scorsi ha ricoperto il ruolo di direttore generale f.f.