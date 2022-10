Asl Roma 4: dal 17 ottobre nei centri vaccinali inizia la somministrazione del vaccino antinfluenzale –

A partire dal 17 ottobre nei centri vaccinali della Asl Roma 4 gli operatori inizieranno le somministrazioni dei vaccini per la campagna antinfluenzale. Il Servizio Vaccinazioni della Asl Roma 4 ha messo a disposizione degli utenti il numero 0696669806, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30, per ricevere informazioni e richiedere la prenotazione. Gli utenti tra i 6 mesi e i 2 anni possono essere vaccinati anche negli orari in accesso libero. Per gli utenti dai 2 anni agli 11 anni è richiesta la prenotazione. In sede vaccinale sarà possibile valutare ed eventualmente effettuare ulteriori vaccini mancanti tra quelli inseriti nel calendario vaccinale, specifico per le diverse fasce di età. Per gli utenti dai 12 anni in su è necessaria la prenotazione e in sede vaccinale potrà essere richiesta la cosomministrazione con il vaccino anticovid. Per i più piccoli è disponibile il vaccino antinfluenzale sotto forma di spray nasale. I vaccini antinfluenzale e antipenumococcico possono essere prenotati anche presso i Medici di Medicina Generale che hanno aderito alla campagna di vaccinazione.

Asl Roma 4, dal proprio profilo Facebook