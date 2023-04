Asl Roma 4: una rete assistenziale completa per le future mamme del territorio

Il pacchetto della Asl nato dalla sinergia con il gruppo Conad Nord Ovest

Un percorso che parte dai Consultori e porta in ospedale, per accompagnare la futura mamma al suo incontro con la vita e che la segue e la sostiene, anche economicamente, fino al primo anno di vita del bambino. È questo il pacchetto che la Asl Roma 4 ha riservato a tutte quelle donne che si affideranno al Percorso Nascita e che, grazie alla sinergia nata con il gruppo Conad Nord Ovest, potranno usufruire anche di sconti per gli acquisti di prodotti della prima infanzia.

La Asl Roma 4 punta sul rilancio dei servizi dedicati alle gestanti e lo fa intessendo una rete di assistenza che valica i confini sanitari per venire incontro alle varie esigenze della mamma e del suo bambino. Un percorso, che l’azienda sanitaria, ha avviato la scorsa estate partendo dalla riorganizzazione e restyling dei consultori di Cerveteri, Ladispoli e Civitavecchia dove all’inizio del mese di marzo, si è dato il via ad un nuovo servizio.

“Si chiama CAN del primo trimestre – ha spiegato l’ostetrica Nicoletta Fiorentino – Corsi di Accompagnamento alla Nascita che accolgono le donne in Consultorio già dalla settima settimana di gravidanza. Una vera novità, visto che i corsi tradizionali iniziano dalla ventiseiesima settimana, che è stata accolta con favore dalle gestanti che stanno partecipando attivamente a questi nuovi incontri”.

Incontri che, per il momento, si svolgono il giovedì presso il Consultorio di Civitavecchia e il venerdì presso quello di Ladispoli, ma l’obiettivo è di attivarli in tutte le sedi. I corsi sono organizzati dalle ostetriche del Dipartimento delle Professioni Sanitarie e ad ogni incontro si affronta un argomento specifico con i diversi specialisti coinvolti. Le future mamme potranno confrontarsi con ginecologi, psicologi, assistenti sociali e avere consulenze in tema di diabete e vaccini.

All’azione sul territorio si affianca poi quella interna all’ospedale San Paolo e che ha visto, in questi giorni, partire il cantiere per il restyling dell’intera area del terzo piano, dove è collocata l’unità di Ginecologia e Ostetricia e la rete perinatale. Si tratta di lavori importanti, della durata di circa sei mesi, che cambieranno il volto all’intera ala rendendola maggiormente confortevole e a misura di famiglia.

A suggellare l’avvio di questa nuova fase, proprio all’intero dell’area di cantiere, venerdì scorso è stata presentata l’iniziativa targata Asl e Conad “La Cicogna atterra al San Paolo”, un ulteriore aiuto per le future neomamme che, nei diversi punti vendita del gruppo Conad Nord Ovest, potranno acquistare, con uno sconto pari al 50%, prodotti per la prima infanzia.

“Conad vuole essere vicina alle future mamme del nostro territorio – hanno detto soddisfatti Ivano Iacomelli, dirigente del gruppo Conad e Roberto Serafini socio Conad Nord Ovest – e per questo abbiamo accolto subito con favore la proposta della Asl Roma 4 ideando questo servizio ad hoc per loro. Usufruire della scontistica è semplice e basta recarsi in uno dei box informativi muniti di certificato di nascita del proprio bambino”.

“Diventare mamma – ha spiegato il Direttore della Asl Roma 4, l’avvocato Cristina Matranga – è un momento importante nella vita di ogni donna e per questo come Asl vogliamo essere vicino e sostenere le nostre utenti in questo cammino, non solo sotto il profilo sanitario. Nei nostri Consultori, fin dalle prime settimane, potranno trovare servizi calibrati per loro e saranno accolte dall’equipe del Percorso Nascita che monitorerà, settimana dopo settimana, l’andamento della gravidanza attivando, se necessario, gli specialisti ospedalieri”.

“Potranno tenere sotto controllo ogni fase della gravidanza grazie al portale Percorso Nascita 4.0 e prenotare le viste e gli esami diagnostici specifici per ogni trimestre. Il calendario dei Corsi di Accompagnamento alla Nascita le seguirà alla scoperta delle varie tappe della gestazione fino ad affidarle poi alle cure degli specialisti ospedalieri”.

“Per l’inizio dell’autunno – ha concluso – contiamo di terminare i lavori di restyling del terzo piano del San Paolo e saremo finalmente pronti ad accogliere mamme e bambini in un ambiente più confortevole. Voglio ringraziare tutti gli operatori che stanno collaborando per dare un servizio migliore e sicuro alle nostre gestanti e la Conad per la sensibilità dimostrata e il sostegno fattivo che sta riservando alle nostre neomamme”.