Asilo nido chiuso, Belardinelli: “Ennesima prova di incapacità amministrativa. Andate a casa e liberate Cerveteri”

Vilma Pavin: “Il sindaco è la massima autorità per la sicurezza, chi doveva controllare?”

“E mentre loro litigano per le poltrone, il primo asilo nido comunale tanto sbandierato da questi politicanti deve chiudere perché la struttura non può garantire una temperatura adeguata per i piccolissimi bambini che lo frequentano e per i lavoratori”.

Così Anna Lisa Belardinelli.

“Un fatto gravissimo. Il Sindaco – aggiunge – interviene solo dopo che la Asl impone la chiusura, rilasciando una dichiarazione a dir poco imbarazzante, come se il problema dipendesse solo dalla grande ondata di calore. Caro Sindaco, che come al solito cade dal pero, dovrebbe sapere che ogni anno arriva il caldo con temperature elevate. Il problema non è il caldo, il problema è che la struttura, di recente costruzione, non ha un adeguato impianto di aria condizionata, il problema è che nessuno ha controllato, il problema è che se non interveniva la Asl, sollecitata dai genitori, i bambini continuavano a stare in quella struttura. Avete dato ampiamente prova della vostra inadeguatezza andate a casa e liberate Cerveteri dalla vostra incapacità amministrativa”.

Sulla stella lunghezza d’onda Vilma Pavin, consigliere comunale: “Asilo nido chiuso a seguito controlli asl? Si tratta di problemi irrisolti da tre anni che tutti conoscevano in amministrazione. Nessuno ha mai provveduto ad un controllo mirato, però si convocano i consigli comunali per verificare se realmente esiste una maggioranza oppure no. Qui parliamo di sicurezza dei nostri figli, nipoti e delle insegnanti e delle lavoratrici che sono costrette (per potersi garantire la sopravvivenza) fare il loro meglio lavorando in un clima decisamente ostico creato dall’attuale gestore. Comprendo il disagio dei genitori che lavorano che ora saranno costretti a trovare soluzioni alternative che non tutti possono permettersi. Cara sindaca – conclude – immagino lei sia stata costretta dal verbale Asl a chiudere la struttura e sembrerebbe non sia solo per la temperatura, ma anche per altre gravi carenze. Lei è la massima autorità per la sicurezza: chi doveva controllare che questa cooperativa, gestore attuale, fosse in regola?”.