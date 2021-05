Share Pin 1 Condivisioni

Pittura, scultura, fotografia, mosaico, affresco e tatuaggio: 37 artisti nel segno della ripartenza! La mostra collettiva sarà presentata in Sala Ruspoli a Cerveteri

L’ Arte a Cerveteri è di casa, e lo dimostra l’ennesima iniziativa promossa e organizzata dell’Associazione Culturale inArte, con il patrocinio del Comune di Cerveteri – Assessorato alle Politiche Culturali e Giovanili.

Art-Sharing è una mostra collettiva ad ingresso gratuito che spazia tra pittura, scultura, fotografia, mosaico, fino ad arrivare all’affresco e al tatuaggio e che sarà visitabile da venerdì 28 a domenica 30 Maggio 2021. L’invito per l’evento di inaugurazione a cui parteciperanno tanti ospiti, gli artisti protagonisti della mostra e le autorità cittadine tra cui il Sindaco Alessio Pascucci e l’Assessore Federica Battafarano, è per Venerdì 28 Maggio nella Sala Giovanni Ruspoli, in Piazza Santa Maria a Cerveteri. Attesissima, domenica pomeriggio la conferenza del Professor Settimio La Porta (filosofo dell’arte) che chiuderà la collettiva con un omaggio alla storia dell’arte, da Michelangelo a Malatesta.

L’associazione culturale inArte è una realtà artistica senza alcuno scopo di lucro, dedita alla diffusione dell’arte come forma di condivisione, aggregazione e crescita personale e comunitaria. Ogni artista coinvolto nell’iniziativa ha selezionato tre opere in piena autonomia e libertà, quella libertà espressiva e sociale finalmente ritrovata dopo il lungo periodo del lockdown. In questa ottica, 37 tra artisti affermati ed altri che si affacciano per la prima volta nel territorio si incontreranno in maniera libera e consapevole.

“Art-Sharing – l’arte condivisa al tempo del covid19, è un titolo che coglie in pieno questo momento storico – spiega Fabio Uzzo a nome degli organizzatori dell’iniziativa – l’idea colta dall’associazione culturale inArte di Cerveteri è proprio valorizzare e incentivare la ripartenza culturale, morale e civile della comunità con una mostra che rappresenti in senso positivo la rinascita spirituale dell’uomo. Nel percorso di contaminazione l’artista mette in circolo le proprie esperienze artistiche e culturali e le offre al pubblico, in un percorso che non termina qui, ma prosegue all’infinito. Siamo contenti di presentare questa esperienza proprio nella storica location delle Sale Ruspoli, divenute in questi anni un punto di riferimento per l’arte e la cultura”.

Sarà esposta all’interno della mostra anche l’importante opera di Danilo Mauro Malatesta “De Secunda Pietate“, un’opera fotografica che rappresentata la Pietà di Michelangelo “al contrario”, in cui Gesù sorregge la Madonna, eseguita con una macchina fotografica del 1850 e presentata dall’autore.

L’ingresso sarà contingentato nel rispetto della normativa vigente con l’obbligo della mascherina. La mostra sarà visitabile Venerdì 28 dalle 17 alle 20; Sabato dalle 10 alle 12.45 e dalle 17 alle 20; Domenica dalle 10 alle 12.45 e poi di nuovo alle 17 con la conferenza del Professor Settimio La Porta. La mostra chiuderà alle 19.

