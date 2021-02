Share Pin 10 Condivisioni

Arrivata anche a Civitavecchia l’ultima truffa WhatsApp –

E’ arrivata anche a Civitavecchia l’ultima truffa escogitata dai cybercriminali per impadronirsi dei nostri account WhatsApp. Il trucco, stavolta, sta nel far apparire una semplice richiesta che arriva al numero WhatsApp dell’ignara vittima che leggerà la scritta “Ciao, ti ho inviato un codice per sbaglio, potresti rimandarmelo?”.

Il messaggio avrà come mittente un utente presente nella sua rubrica e al quale, quindi, sarà disposto a rispondere. Rispondendo al messaggio, però, i cybercriminali useranno l’account WhatsApp per compiere delle frodi utilizzando il numero di telefono della vittima della truffa. Potendo accedere, inoltre, ai contatti salvati nella rubrica, il meccanismo potrà essere replicato ai danni dei conoscenti di chi ha subito la truffa. Come detto tutto questo sembra essere arrivato anche a Civitavecchia, con tanti cittadini che hanno segnalato la situazione su facebook spiegando anche di aver sporto denuncia per furto d’identità. La Polizia Postale e delle Comunicazioni che ha riscontrato questo tipo di truffa in tutta Italia fornisce alcuni semplici e chiari consigli per tutelarci. È importante, quindi, che i codici che arrivano per sms non siano mai condivisi, anche se richiesti da un nostro contatto o da amici e/o familiari; inoltre, non bisogna mai cliccare su eventuali link presenti negli Sms. È consigliabile, poi, attivare la “verifica in due passaggi” disponibile nell’area “impostazioni-account dell’App” che ci permette di inserire un codice personale a sei cifre, che il sistema ci richiede al primo accesso e per tutte le operazioni di modifica che andremo a effettuare sul nostro profilo. Infine, se siamo caduti nella frode, è necessario avvisare subito i nostri contatti di quanto ci è capitato in modo che non diventino potenziali vittime della catena. In caso siate voi stessi vittima di questa truffa, per recuperare l’account dovrete accedere a WhatsApp, con il vostro numero di telefono e verifica il numero inserendo il codice a 6 cifre che riceverete tramite Sms; una volta inserito chiunque stia usando il vostro account verrà automaticamente disconnesso. Potrebbe anche essere richiesto di fornire il codice della verifica in due passaggi. Se non conoscete il codice, la persona che sta usando il vostro account potrebbe aver attivato la verifica in due passaggi.

Lo scrive il Paese che vorrei