Arriva al Galli il Quarto Municipio: al Cerveteri  serve la spinta dei tifosi per sperare nella salvezza

I cervi sono attesi stamattina al Galli dal Quarto Municipio, formazione in cerca di punti per la salvezza. La formazione etrusca per la sfida delle 11.00 chiama a raccolta il pubblico, visto che proprio ora, nelle tre gare che rimangono, serve calore e sostegno per la permanenza in Eccellenza.

“Mercoledì abbiamo fatto una brutta partita, senza mordente. Spero che oggi non sia così – afferma il ds Discepolo (nella foto) – dobbiamo giocare bene e vincere, sperare anche le rivali non facciano punti. In questo momento dobbiamo fare attenzione, chi scende al Galli oggi non regalerà nulla, anzi lotteranno per conquistare punti. Del resto ci attendono tre sfide importantissime, se le affrontiamo come sappiamo fare, con grinta e coraggio, allora cambia la storia”.

Alle 11 al Galli sono attesi tanti tifosi, per la formazione c’è il rientro di Falco a centrocampo.