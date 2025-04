Arriva a Santa Marinella il Cine Club

L’Iniziativa, attesa da tempo da molti santamarinellesi, prenderà finalmente il via, grazie al progetto realizzato dalla Biblioteca Civica “A. Capotosti” e dall’Assessorato alla cultura . Da venerdì 18 aprile “Cineclub Biblioteca” darà appuntamento alla Casina Trincia (Casina Rosa), di fronte alla passeggiata.

L’iniziativa, che si svolgerà ogni venerdì sera alle ore 21:00 fino al mese di giugno, è curata da due giovani ragazzi entrambi volontari del Servizio Civile Anci Lazio: Mario Amelio, laureato in Arti e Scienze dello spettacolo e Piergiorgio Codella, laureato in Letteratura Musica e Spettacolo e in magistrale in Filologia Moderna.

“La nostra Biblioteca Civica è una fucina di idee e progetti sempre nuovi, che rispondono alla necessità di offrire intrattenimento e approfondimento. Sono certo che in tanti prenderanno parte ai vari appuntamenti con interesse e partecipazione. Un’occasione che diventerà un appuntamento imperdibile per i tanti appassionati di cinema”, ha affermato il sindaco Pietro Tidei.

“Sono lieto di presentare questo nuovo appuntamento, che è una vera novità per la nostra città. Un’idea che prende vita per celebrare i 130 anni della prima proiezione cinematografica pubblica dei fratelli Lumiere a Parigi.

La rassegna cinematografica è curata da due giovani studiosi di cinema e spettacolo, che hanno selezionato titoli interessanti, legati a giornate e ricorrenze che si vogliono portare all’attenzione della comunità- ha spiegato l’assessore alla cultura Gino Vinaccia- Per questo, si è ritenuto di dar vita al Cine club, con proiezioni di pellicole amate e apprezzate dal pubblico e con approfondimenti sui temi affrontati. Un’occasione di ritrovo e di intrattenimento culturale, a cui invito soprattutto i giovani a partecipare”.

Obiettivo del progetto è quello di promuovere nuove attività culturali, gestite dai ragazzi e le ragazze del servizio civile, servendosi dello spazio Bibliotecario come strumento per portare i giovani e più cittadini possibili a far parte di un nuovo discorso culturale rivolto alla comunità. Il Cine Club si svolge alla Casina Trincia ed è aperto a tutti oltre che completamente gratuito.

Il “Cineclub Biblioteca” si pone anche l’obiettivo di valorizzare le proposte librarie locali con la collaborazione attiva del Gruppo di lettura eQuilibri, che si riunisce in Biblioteca settimanalmente, per curare le presentazioni di autori del territorio ogni ultimo giovedì del mese.