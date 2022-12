Argento Internazionale e Bronzo Nazionale di Fioretto U14 per l’Etruria scherma –

Argento Internazionale e Bronzo Nazionale di Fioretto U14 per l’Etruria scherma

Lo scorso weekend, il 4.12.2022, si è svolta a Brescia l’International Fencing Challenge che ormai è diventato un classico per gli atleti delle categorie under 14 e una delle tappe di un vero e proprio circuito internazionale di gare riservati ad atleti di età inferiore ai 14 anni.

Partecipa per la prima volta anche l‘atleta dell‘Etruria scherma LISA SVEVA PERUSINI, accompagnata dall‘istruttrice Gaia Cantucci nonchè atleta di alto livello. Lisa nel fioretto categoria giovanissime fa una gara quasi perfetta, vincendo tutti gli assalti nel girone e posizionandosi al 5° posto nella classifica provvisoria. Si guadagna così il pass per il tabellone dei 32, vince nettamente la diretta per il T16 10:2, vince senza problemi (10:2) anche la diretta per la finalissima degli 8. Per il T4 vince 10:4, porta a vittoria la semifinale anche se un pò più sofferta (9:6). Nella finale affronta la numero 1 del ranking nazionale in carica ed è proprio lei a fermare la sua corsa verso la vittoria.

Ma ci portiamo a casa un‘ottimo ARGENTO! Nella competizione hanno partecipato anche le atlete della Francia, Ungheria e Svezia.

La settimana dopo, il 10.12.2022, Lisa partecipa alla 1. prova nazionale di fioretto a Verona vincendo di nuovo tutti gli assalti nel girone, vincendo le dirette per i 64, per i 32, per i 16, per gli 8, per i quarti e l’unica ad avere la meglio su di lei è un‘atleta salernitana che incontra in semifinale. Sale sul terzo gradino del podio e il BRONZO è una grande riconferma per l‘Etruria scherma.

„Due weekend intensi e ricchi di emozioni; siamo orgogliosi della nostra atleta che con un duro e costante lavoro cresce sempre di più e raggiunge ottimi risultati.“ – parole della maestra Marcela Lessova

Per info: 3383708126, Facebook, Instagram, [email protected]