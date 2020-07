Condividi Pin 1 Condivisioni

I numeri della giornata ecologica di oggi ad Aranova

Aranova, raccolte più di 90 tonnellate di rifiuti-

“Novanta tonnellate di rifiuti, 100 kili di potature, 300 sacchetti di calcinacci, 100 frigoriferi e 50 pneumatici: sono solo alcuni dei numeri registrati nella giornata ecologica di oggi ad Aranova”. Lo dichiara il consigliere Stefano Calcaterra (Pd).

“Cittadini responsabili e rispettosi delle regole – continua Calcaterra, si sono messi in fila da questa mattina alle 10 per conferire correttamente i rifiuti prodotti”.





“Quello degli scarrabili e delle giornate ecologiche itineranti, circa 100 in tutto il territorio ogni anno – spiega il consigliere – è un servizio importantissimo per la città che anche grazie a questo tipo di iniziative è uno dei comuni con la più alta percentuale di differenziata, premiata più volte da Legambiente tra i comuni ricicloni”.

“Ringrazio l’assessore all’Ambiente Cini, gli uffici dell’assessorato e l’Ati per lo scrupolo con cui si occupano di questo servizio, molto apprezzato anche dalle cittadine e dai cittadini – conclude Calcaterra -, ma anche tutte le persone che si preoccupano della tutela dell’ambiente e capiscono l’importanza di non disseminare rifiuti in giro per la città e le campagne”.