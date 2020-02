“Appalti metalmeccanici centrale Enel Tvn, anno nuovo problemi vecchi”

Condividi Pin 1 Condivisioni

La Fiom Cgil: “Attiveremo la responsabilità solidale prevista dalla Legge su tutta la filiera dell’appalto a fronte dei mancati stipendi per tutti i lavoratori che ci daranno mandato quando ne avranno bisogno”

L’inizio del 2020 non porta novità nel lavoro dei metalmeccanici di Torrevaldaliga Nord, alle prese con problemi ormai noti a tutti.

Picchi di lavoro seguiti da cali improvvisi, o periodi di cassa integrazione seguiti da richiami in servizio difficili da prevedere per le stesse aziende (figuriamoci per gli operai!), ad esempio.

Perché da troppo tempo le manutenzioni in Centrale vengono fatte appena in tempo per impedire un problema, o a guasto avvenuto, mentre invece dovrebbero essere continue e preventive.

E per alcuni impianti la situazione è anche più grave, come per il complesso sistema di filtraggio, ad esempio.

Problemi vecchi anche per le ditte locali, che si ripercuotono sempre sui lavoratori. Sul piano organizzativo, perché le date delle fermate non sono ancora state ufficializzate e senza questa certezza non possono iniziare varie attività propedeutiche ai lavori.

Ma anche sul piano economico, perché risulta che la Centrale abbia tempi lunghissimi per contabilizzare i lavori, e senza contabilizzazione niente fatture, e senza fatture niente pagamenti.

Enel sappia che attiveremo la responsabilità solidale prevista dalla Legge su tutta la filiera dell’appalto a fronte dei mancati stipendi per tutti i lavoratori che ci daranno mandato quando ne avranno bisogno.

Prima del confronto specifico con il Ministero, sarà particolarmente importante il Tavolo Istituzionale sul Lavoro del Comune: lo attendevamo per gennaio, speriamo che venga convocato a brevissimo.