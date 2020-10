Share Pin 0 Condivisioni

Il vice sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale, Teresa Zotta: “Abbiamo ritenuto utile e giusto supportare le associazioni sportive che utilizzavano le nostre strutture per far ripartire, in sicurezza, il mondo sportivo”

Aperto il bando per le palestre del territorio metropolitano

Le palestre scolastiche delle scuole superiori potranno ospitare, previo consenso di ogni Istituto scolastico, sessioni di allenamento e competizioni di atleti per competizioni a livello nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici. Lo ha annunciato il vicesindaco della Città Metropolitana, Teresa Zotta.

“Tutte le realtà sportive che rientrano nelle fattispecie previste nell’ultimo Dpcm potranno presentare alla Città metropolitana di Roma, oltre la consueta documentazione, la certificazione rilasciata dalla rispettiva Federazione sportiva o dal Comitato italiano paralimpico, che attesti l’elenco delle attività sportive di interesse nazionale nel pieno rispetto delle norme sanitarie. Abbiamo ritenuto utile e giusto supportare le associazioni sportive che utilizzavano le nostre strutture per far ripartire, in sicurezza, il mondo sportivo”.

Tutte le altre attività che non rientrano nel nuovo Decreto sono sospese fino al 24 Novembre prossimo, salvo altre disposizioni.