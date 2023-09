ANPI Cerveteri e Ladispoli: “Per un Europa di pace e diritti”

Domani in via Rimini 10 a Ladispoli ore 18:00 assemblea pubblica in preparazione della grande manifestazione nazionale del 7 ottobre a Roma.

In preparazione della grande manifestazione che si svolgerà il 7 ottobre a Roma, la locale sezione ANPI di Cerveteri e Ladispoli convoca una consultazione straordinaria con tutti i soggetti organizzati e non , che si riconoscono nei valori dell’antifascismo e della Costituzione, affinché insieme si possa essere protagonisti di una battaglia comune per unire e cambiare il Paese.

Le forze coinvolte aderiscono e parteciperanno alla mobilitazione lanciata da più di cento associazioni e reti, che raccolgono tantissime realtà della società civile. Una mobilitazione per difendere il diritto al lavoro, contro la precarietà, per la difesa e l’attuazione della Costituzione, contro l’autonomia differenziata e lo stravolgimento della nostra Repubblica parlamentare.

La grande manifestazione ha prodotto anche un appello – “La via maestra” – nel quale si rivendica il diritto al lavoro stabile, libero, di qualità, contrastando la precarietà dilagante e il lavoro povero e sfruttato. Si richiede l’aumento dei salari attraverso il rinnovo dei contratti, l’introduzione del salario minimo e l’approvazione della legge sulla rappresentanza. È essenziale garantire il diritto alla salute, attraverso un sistema sanitario che sia pubblico, solidale e universale. Nell’appello si legge anche di rivendicazioni per il diritto all’istruzione e alla formazione permanente. Si scende in piazza per una giusta redistribuzione delle risorse nel seno dell’equità e della giustizia. E ancora una politica di pace, intesa come ripudio della guerra. Spazio anche al diritto a un ambiente sano e sicuro, in cui vengano tutelati acqua, suolo, biodiversità e ecosistemi. In pratica, come recita l’articolo 9 della nostra Carta costituzionale, nell’interesse delle future generazioni giustizia sociale e giustizia ambientale devono andare di pari passo!

L’appuntamento è fissato domani 29 settembre a Ladispoli ore 18:00 in via Rimini 10. L’incontro dal titolo “Per un Europa di pace e di diritti” vedrà la partecipazione di molte realtà cittadine. Il programma, infatti, dopo l’introduzione della scrittrice/giornalista Vera Pegna, prevederà gli interventi di Enzo Pagliotta per il PD, Alessandra Maggi per “Unione Inquilini”, Rosario Galati per PRC, Rossana Valentini per SI, un rappresentante della CGIL, Federica Papa per “Collettivo Adelante” e concluderà la serata il presidente della sezione ANPI Angelo Colone.

Sono invitate tutte le persone e i soggetti associativi o politici che si riconoscano nella Costituzione Antifascista.