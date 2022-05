Anna Lisa Belardinelli ha incontrato i cittadini del rione Casaccia Vignola a Piazza Gramsci

Un incontro diverso questo, per la nostra candidata Sindaco che è tornata a casa, nel rione che l’ha vista nascere, crescere e dove ancora vive la sua famiglia.

Anna Lisa ha ricordato gli anni della sua infanzia e giovinezza su quella piazza, dove lo stato odierno di abbandono e degrado le ha dato lo spunto per introdurre subito il punto del programma relativo al decoro urbano, che prevede la riqualificazione di tutte le aree verdi e di ogni spazio che svolge la funzione di aggregazione sociale, proprio come Piazza A. Gramsci che va assolutamente migliorata. Ha spaziato poi a braccio tra i vari punti del programma dalla rivalutazione del centro storico ai progetti per lo sviluppo del turismo e della cultura e del nostro litorale, ponendo particolare attenzione al sociale, punto cardine del nostro programma, illustrando le proposte relative alle categorie svantaggiate, ricordando infine l’importanza dei Rioni e delle nostre tradizioni che devono essere mantenute e rinnovate, mai abbandonate come fatto negli ultimi anni.

Si e parlato dei problemi dell’attuale sistema di raccolta differenziata e di tutte le possibili soluzioni che possono essere messe in campo per miglioralo anche attraverso la creazione, in aree ad alta densità abitativa, di isole ecologiche di prossimità dove poter conferire sempre. Molti presenti hanno infatti lamentato la mala organizzazione dell’isola ecologica, soprattutto per il conferimento di particolari rifiuti che non vengono ritirati e per un ritiro calendarizzato a seconda del tipo di rifiuto.

Argomento che non poteva non essere affrontato visto che la piazza è a poca distanza dal vecchio cimitero comunale è stato quello relativo al problema della carenza loculi nei cimiteri e del perché ci si è arrivati, spiegando che la maggioranza ha respinto ogni loro proposta nella più totale indifferenza, in quanto per loro la problematica del cimitero non è stata ritenuta una priorità.

Ha infine posto l’accento sull’annoso e paradossale problema urbanistico, che riguarda la zona di Casaccia Vignola (in particolare Via Lombardia) dove a causa di vincoli imposti dalla Sovrintendenza in epoca antecedente il rilascio delle concessioni, le costruzioni ivi esistenti non possono essere oggetto di interventi edilizi. Tale incresciosa situazione deriva sicuramente da una gestione confusionaria di chi ha amministrato all’epoca dei fatti, ma qualsiasi sia il motivo è assurdo che a distanza di così tanto tempo siano i proprietari a doverne pagare le conseguenze, per questo la nostra candidata Sindaco si è presa l’impegno di affrontare la questione, avviando fin da subito un dialogo con la Sovrintendenza, specificando che chi racconta soluzioni diverse e immediate racconta favole.

Concludendo il suo intervento Anna Lisa Belardinelli si è tolta anche qualche sassolino dalle scarpe e rivolgendosi a chi manda in giro voci infondate su suoi possibili accordi con gli avversari, ha ricordato che proprio chi diffonde queste notizie in passato ha fatto accordi per sedere sulla poltrona di Presidente del Consiglio! Ed ha ribadito che, come lei, nessuno della sua coalizione è interessato ad una spartizione di poltrone, le poltrone non sono il fine, ma il mezzo per poter garantire un presente ed un futuro migliore ai nostri figli e ai figli dei nostri figli, sottolineando di avere una squadra di tecnici ed esperti pronta ad amministrare Cerveteri. L’incontro si è concluso con i ringraziamenti ai presenti, ai suoi collaboratori e a tutta la coalizione, tra i tanti applausi e tanto entusiasmo da parte dei residenti del quartiere che hanno manifestato grande apprezzamento per Anna Lisa, per il suo modo di agire e d’esprimersi, di parlare, come sempre, a cuore aperto mostrando, senza riserve, la sua disponibilità ad accogliere suggerimenti e segnalazioni.

