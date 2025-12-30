Anguillara Sabazia, oltre 1,5 kg di droga in casa: Carabinieri arrestano una 60enne – la nota stampa dei Carabinieri:

I Carabinieri della Stazione di Anguillara Sabazia hanno arrestato una 60enne del posto, con precedenti specifici, gravemente indiziata del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un mirato servizio antidroga, i Carabinieri hanno fatto accesso nell’abitazione della donna e, all’esito di perquisizione domiciliare, hanno trovato ben 1,4 kg di hashish, suddivisi in 12 panetti, oltre 150 g di cocaina e materiale per il confezionamento in dosi.

Ad esito della convalida, la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari.

Si comunica il tutto nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito.

L’arresto segue una serie di attività, svolte sul territorio di Anguillara Sabazia e utili a contrastare il pericoloso fenomeno della diffusione di sostanze proibite, oggi particolarmente diffuse anche tra i giovani.

Il bilancio delle attività, condotte insieme ai Carabinieri della Compagnia di Bracciano, negli ultimi mesi dell’anno, è di 4 arrestati e 6 indagati.