Anguillara Sabazia accoglie la “Carovana della Prevenzione” di Komen Italia

Anguillara Sabazia – Un’importante iniziativa dedicata alla salute e alla prevenzione approda ad Anguillara Sabazia. Sabato 20 settembre, dalle ore 9:00 alle ore 15:00, il parcheggio Papi ospiterà la “Carovana della Prevenzione” di Komen Italia, un progetto itinerante che offre esami diagnostici e consulenze gratuite per la diagnosi precoce dei tumori del seno.

L’evento è realizzato grazie al prezioso contributo della BCC Provincia Romana e gode del patrocinio del Comune di Anguillara Sabazia, a dimostrazione dell’attenzione e dell’impegno delle istituzioni locali e del credito cooperativo verso la salute della comunità.

La “Carovana della Prevenzione” è una clinica mobile che permette di portare servizi di prevenzione oncologica di alta qualità direttamente sul territorio, raggiungendo anche le aree meno centrali e offrendo un’opportunità fondamentale per molte donne. Sarà possibile sottoporsi a visite senologiche, mammografie ed ecografie, a seconda dell’età e dei fattori di rischio, e ricevere informazioni e consigli utili sulla prevenzione.

Per tutti i dettagli sugli screening offerti, i requisiti di accesso e le modalità di partecipazione, è possibile consultare il sito ufficiale di Komen Italia: Komen.it

Non mancate a questo appuntamento con la salute: la prevenzione è un gesto d’amore verso se stessi e verso chi ci sta accanto.