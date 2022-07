Pomeriggio impegnativo quello di ieri per i volontari Avab di Bracciano. L’incendio, alimentato dal vento, stava minacciando alcune case

Anguillara: incendio in bosco, intervento dei volontari Avab e dei vvf –

Nel pomeriggio di ieri i volontari dell’Avab odv di Bracciano sono intervenuti con 2 mezzi fuoristrada nel Comune di Anguillara in via Castelsantangelo al km 16200 per un incendio di bosco in ausilio alla squadra boschiva dei vigili del fuoco di Cerveteri.

L’incendio alimentato dal vento minacciava alcune abitazioni ed annessi agricoli. Solo dopo diverse ore i volontari e i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme.

Sul posto presenti anche altre squadre di volontari della Protezione civile e la Polizia locale che ha coordinato la viabilità.

Ma non è tutto. In serata, i volontari Avab sono dovuto intervenire per un altro incendio di bosco questa volta a Santa Maria di Galeria già interessata nei giorni scorsi da un altro incendio.

Una volta sul posto i volontari e i vigili del fuoco di Bracciano hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area.