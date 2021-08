Ancora grandi emozioni al Castello di Santa Severa, gli appuntamenti del prossimo weekend

Ancora grandi emozioni al Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella. Dopo il meraviglioso concerto di Nicola Piovani e lo spettacolo di danza Juliette, la rassegna curata dall’Associazione Zip Zone “Weekend al Castello” giunge al settimo weekend della sua ricca programmazione. Venerdì alle ore 21:00 l’appuntamento è con Rodrigo Live l’esilarante spettacolo di stand up comedy di Luca Ravenna: tra i comici più talentuosi, brillanti e apprezzati del momento, consacrato definitivamente al grande pubblico con la partecipazione allo spassoso game show LOL – Chi ride è fuori. Mentre sabato, sempre alle ore 21:00, le luci del palco si accenderanno per Vive la Vie, il caleidoscopico spettacolo nato dall’omonimo album dell’eclettico quartetto Le Cardamomò: un viaggio metaforico in un luogo immaginario al confine tra la vita e la morte, in uno spazio metafisico in cui gli esseri, attraverso il desiderio, possono sognare, morire e rinascere ogni giorno.

Lo spettacolo di sabato 21 agosto, così come il concerto del cantautore The Niro previsto per sabato 28 agosto, è a ingresso gratuito per tutti i residenti di Santa Marinella. Per prenotazioni e maggiori informazioni scrivere un’email all’indirizzo: [email protected]

Come sempre, fin dalle prime ore del pomeriggio sarà possibile rilassarsi nell’area ristoro prendendo un aperitivo all’ombra del castello o mangiare una pizza al fresco, in attesa che si accendano le luci del palco. L’accesso a questo spazio è sempre libero fino a 30 minuti prima dell’inizio degli spettacoli, durante i quali l’area sarà riservata ai possessori di biglietto.

I biglietti per entrambi gli spettacoli e per sono acquistabili alla biglietteria del castello nella fascia oraria pre evento 19.00-21.00, oppure in prevendita sul sito: https://www.diyticket.it/locations/383/castello-di-santa-severa

INFO EVENTI

Venerdì 20 agosto

SPETTACOLO “RODRIGO LIVE” di Luca RavennaInizio ore 21.00accesso alla spianata ore 19.00 BIGLIETTO 10€ + d.d.p.Acquistabili alla biglietteria del castello tutti weekend nella fascia oraria pre evento 19.00-21.00oppure in prevendita sul sito: https://www.diyticket.it/events/Teatro/4770/rodrigo-live-di-e-con-luca-ravenna

Sabato 21 agosto

SPETTACOLO VIVE LA VIE di Le Cardmomòore 21.00accesso alla spianata ore 19.00 BIGLIETTO 5€ + d.d.p.Acquistabili alla biglietteria del castello tutti weekend nella fascia oraria pre evento 19.00-21.00 oppure in prevendita sul sito:https://www.diyticket.it/events/musica/4771/cardamomoIngresso Gratuito per i residenti di Santa Marinella – info: [email protected]

Per l’ingresso al Castello e alle aree eventi, è necessario essere muniti di GREEN PASS o di tampone negativo effettuato almeno 24 prima dell’evento.

Per consultare l’intera programmazione dei Weekend al Castello e del Castello delle Meraviglie: http://www.castellodisantasevera.it/evento/programma-eventi-estivi-vivi-il-castello-delle-meraviglie/