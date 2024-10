ANCI Lazio: Eletto il nuovo Presidente Daniele Sinibaldi, vicepresidente Riccardo Varone.

Si è conclusa la giornata congressuale di ANCI Lazio con l’elezione del nuovo Presidente, Daniele Sinibaldi, Sindaco di Rieti e già Vice Presidente Vicario. Insieme a lui, è stato eletto Vice Presidente Riccardo Varone, Sindaco di Monterotondo e presidente nella legislatura precedente.

L’accordo bipartizan è stato raggiunto solo dopo lunghe ed estenuanti trattative, culminate in una mediazione portata avanti per un’intera settimana. Questo percorso si era reso necessario a seguito del rinvio delle votazioni nella prima convocazione. “Sono lieto di annunciare che Forza Italia ha ottenuto un cospicuo numero di amministratori, nettamente superiore rispetto all’ultima tornata.” Ha affermato Gianluca Quadrini, soddisfatto del ruolo cruciale avuto e del risultato ottenuto. “Desidero esprimere la mia grande soddisfazione per il risultato raggiunto e ringraziare tutti coloro che si sono impegnati nella ricerca di una soluzione condivisa. Un grazie speciale va ai miei coordinatori provinciali, il cui supporto è stato fondamentale, e al senatore Claudio Fazzone, Segretario del partito di Forza Italia, la cui saggia opera di coordinamento con le altre forze politiche ha contribuito a trovare la quadra necessaria.”

“I miei complimenti al nuovo presidente, Daniele Sinibaldi e al vicepreside vicario Riccardo Varone. Sono sicuro che raggiungeremo grandi risultati per i nostri comuni. Come Forza Italia, continueremo a lavorare all’interno di ANCI, impegnandomi personalmente, come sempre, per il bene del territorio. Siamo pronti ad affrontare le nuove sfide che ci attendono, con tanti progetti in cantiere per il futuro.”