I militari doneranno alle scuole del territorio materiale didattico per conoscere e studiare tutti i campi di azione dei Carabinieri Cites

Anche in dad i Carabinieri del Cites nelle scuole di Cerveteri

Anche in didattica a distanza, i Carabinieri Cites entrano nelle scuole di Cerveteri.

Protagonisti le classi prime della scuola secondaria, alle quali i militari doneranno materiale didattico per conoscere e studiare tutti i campi di azione dei Carabinieri Cites, dal controllo sul commercio di piante e animali in via di estinzione, fino alle attività a tutela degli animali.

Il materiale sarà utile sia per integrare la didattica a distanza, sia per fare nuovi approfondimenti una volta che bambini e bambine torneranno tra i banchi di scuola in presenza.

Le famiglie troveranno il materiale nelle segreterie didattiche degli istituti.

Per informazioni, è possibile contattare la Delegata alle Politiche Scolastiche del Comune di Cerveteri Pamela Baiocchi, che ha coordinato e seguito l’iniziativa. 3701291611

