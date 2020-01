Condividi Pin 5 Condivisioni

“Stiamo pensando di lanciare un concorso di Land art per opere realizzate usando materiali recuperati dalle pulizie della spiaggia”

Amici di Torre Flavia lancia un concorso di Land art-

“Vista la partecipazione di volontari ed artisti nelle attività di costruzione dei muretti e delle protezioni in Palude, con il responsabile Corrado Battisti stiamo pensando di lanciare un concorso di Land art per opere realizzate usando materiali recuperati dalle pulizie della spiaggia ed elementi naturali, quali sassi.

Ladispoli, Animaverde: “Arriva la tassa di soggiorno ma mancano turisti”

Intanto diamo indicazioni che tutti i venerdì, per chi volesse e potesse, dalle ore 10:00 ci troviamo in Oasi, ingresso da Ladispoli per continuare i lavori di preparazione campo fratino e pulizia dune.”