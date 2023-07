Il gruppo spiega con un comunicato i motivi della mancata collaborazione con il Comune di Cerveteri

Si riporta di seguito il comunicato del gruppo “AMICI DEL BOSCO VALCANNETO“.

Dopo oltre due anni di richieste al Comune di Cerveteri di sottoscrivere un “Progetto bosco Valcanneto” insieme alle componenti della cittadinanza attiva locale per garantire una seria prospettiva al nostro polmone verde, lo stesso Comune nei mesi scorsi ha proposto dei “patti di collaborazione” ai sensi della delibera comunale n.2/2023 (gestione condivisa dei beni comuni).

Il Gruppo “Amici del bosco” ha presentato ben 7 proposte (non conosciamo le altre pervenute al Comune) a condizione che gli stessi “patti di collaborazione” fossero coerenti con un vero e proprio Progetto bosco Valcanneto. Nel merito noi abbiamo avanzato un testo come contributo alla discussione ma nè il Comune nè le altre componenti della cittadinanza attiva si sono mai espresse. Non interessa?

In questo quadro il Comune ha proposto (28 giugno scorso) un unico “patto di collaborazione” che noi abbiamo valutato molto deludente e generico, oltre ad essere totalmente avulso da una cornice di riferimento che può essere soltanto il Progetto bosco Valcanneto.

Quindi per coerenza non lo abbiamo firmato mentre un’Associazione ed un Comitato lo hanno sottoscritto.

Tutto ciò lo abbiamo detto, ovviamente, nella riunione del 28 giugno e successivamente dettagliato in una lettera PEC alla Sindaca Gubetti.

Ricordiamo che dopo un anno dall’acquisizione dell’area boschiva a patrimonio comunale, per cui ci siamo battuti con forza, il Comune non ha fatto nulla.

La verità è che ad oggi non c’è alcun impegno concreto e diretto per il futuro del bosco da parte dell’Amministrazione.

Si pensa di scaricare tutto sul volontariato? Con quali risorse e competenze tecniche?

Noi non ci stiamo e non ci ritireremo in casa, tutt’altro. Continueremo a svolgere un’azione di vigilanza e a portare avanti le attività e le iniziative più opportune a tutela del bosco e dell’ambiente.

E continueremo a chiedere al Comune di assumersi finalmente le proprie responsabilità istituzionali.